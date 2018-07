Polvo Paul, oráculo do Mundial 2010, morre em Oberhausen

Paul acertou todos os sete jogos disputados pela Alemanha e o resultado da final.

BERLIM - O polvo Paul, que ganhou fama durante a Copa do Mundo da África do Sul por acertar os resultados dos jogos da Alemanha, morreu nesta terça-feira, 26, em seu aquário em Oberhausen.

O famoso cefalópode acertou ao longo do torneio o vencedor de todos os sete jogos disputados pela Alemanha e também o resultado da final entre Espanha e Holanda.

Conhecido como "oráculo animal", Paul era atraído com mexilhões colocados em dois recipientes iguais, cada um com a bandeira dos países que iriam se enfrentar. Logo em seguida, o polvo escolhia um dos dois recipientes para comer os mexilhões, e a seleção "escolhida" por Paul saía vencedora do confronto.