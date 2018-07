Pompei treinará Boca Juniors até o fim do Argentino O Boca Juniors confirmou nesta sexta-feira que manterá o técnico interino Roberto Pompei, que trabalha nas divisões de base do clube, nas últimas seis rodadas do Campeonato Argentino. Ele já comandaria a equipe na segunda-feira, contra o Arsenal, no Estádio de La Bombonera.