Ponte admite alívio com goleada, mas já lamenta desfalques para próxima rodada

Depois da reabilitadora vitória da Ponte Preta sobre o Coritiba, por 4 a 0, na quarta-feira, dentro do estádio Moisés Lucarelli, a expectativa era por uma grande comemoração. Mas a comissão técnica lamentou duas importantes baixas: o volante Fernando Bob, machucado, e o atacante Emerson Sheik, suspenso com três cartões amarelos. Eles estão fora do jogo contra o Atlético-PR, domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A preocupação maior é com Fernando Bob, substituído no segundo tempo por Elton. Os médicos constataram um estiramento no ligamento do joelho direito. Em princípio, ele fica fora do time pelo menos por duas semanas. Com relação a Sheik, ele apenas cumprirá a automática. "Eu tentei dar um carrinho e, infelizmente, cheguei atrasado", reconheceu o atacante, que fez dois gols sobre o Coritiba.

Mas o clima no clube nesta quinta-feira era bem tranquilo. A goleada interrompeu uma série de cinco jogos sem vitórias, com apenas um ponto em 15 disputados. "Nós vamos continuar na mesma pegada. Mas acho que esta vitória foi um divisor de águas para nossa campanha", desabafou o técnico Gilson Kleina, que corria o risco até de perder o emprego em caso de novo tropeço.

Ele arriscou tudo, com uma nova formação e escalando dois jogadores que chegaram ao clube na véspera: o atacante Maranhão, emprestado pelo Fluminense, e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, vindo do Atlético-MG. Além disso, barrou o meia Renato Cajá e o lateral Nino Paraíba.

Com 18 pontos, o time campineiro deu uma respirada na sua luta para se distanciar da zona do rebaixamento. Mas promete manter a mesma concentração nos próximos jogos e mirando os 46 pontos, marca estimada para garantir a manutenção na elite nacional em 2018.

Os reservas da Ponte participaram nesta quinta de um jogo-treino contra o Desportivo Brasil, que disputa a Copa Paulista. No treino de sexta-feira, Kleina promete ensaiar a nova formação sem as duas baixas. Elton deve ser o volante e Cajá pode entrar como um meia atuando mais próximo dos atacantes.

O departamento de futebol armou uma logística diferente para os próximos dias. A delegação vai viajar para Curitiba (PR) no sábado e lá permanecerá até segunda-feira, indo direto para o Paraguai, porque quarta-feira vai enfrentar o Sol de América, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. A Ponte venceu em casa por 1 a 0 e joga pelo empate para chegar à próxima fase.