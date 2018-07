Ponte Preta sonda, mas descarta retorno do zagueiro Gum

Após perder Renato Chaves para o Fluminense, a Ponte Preta corre atrás de um substituto para o sistema defensivo. A diretoria confirmou sondagem por Gum, mas descartou a contratação do jogador, que já vestiu a camisa do clube campineiro no passado. A vontade dele, inclusive, é seguir no Rio de Janeiro.

Apesar da contratação de Wellington, ex-Palmeiras, a Ponte tem o desejo de anunciar mais um nome para a defesa, mas é cautelosa quando o assunto é negociação. Com Gum descartado, a diretoria volta atenção ao mercado de transferências.

Hoje, a dupla titular da equipe campineira seria formada por Ferron e Tiago Alves. Outra opção é utilizar Fábio Ferreira, que segue no elenco de Vinícius Eutrópio.

Com 30 anos, Gum jogou por poucos clubes do futebol brasileiro. Após ser revelado pelo Marília, o defensor teve uma rápida passagem pelo Internacional, antes de fechar com a Ponte Preta. Na equipe campineira se destacou e chamou a atenção do Fluminense, clube que defende desde 2009 e tem mais de 300 jogos.