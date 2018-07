Ponte aguarda documentação para escalar Fernando Bob Apesar da vitória sobre o Santos no último sábado, por 1 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o técnico Paulo César Carpegiani indicou que deve fazer mudanças para a partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, pela décima rodada do Brasileirão. A confirmação, porém, depende da regularização do volante Fernando Bob, emprestado junto ao Fluminense.