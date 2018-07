Ponte atrasa viagem e ameaça adiar jogo com o Flu

Sem poder viajar no sábado, o time da Ponte Preta vai utilizar a tradicional ponte aérea, do Aeroporto de Congonhas para Santos Dumont, no Rio, às 13h20 deste domingo. Se algo falhar na viagem desta tarde, a direção do time campineiro admite que vai pedir o adiamento do jogo junto à CBF.

"Tivemos que mudar nossa programação desde a noite de sábado. Improvisamos um esquema neste domingo, mas qualquer imprevisto de voo ou de transporte no Rio vai nos impedir de jogar", alertou Ocimar Bolicenho, diretor executivo da Ponte.

O dirigente confirmou que até esta manhã ainda não tinha conseguido falar com algum dirigente da entidade, mas, por precaução, levou vários documentos que comprovam o ocorrido. "Tudo será munição em caso de sermos obrigados a adiar este jogo", concluiu.

No sábado, após o cancelamento da viagem das 21 horas, somente um novo voo, às 2 horas, com saída de Guarulhos, seria possível. Para não prejudicar o rendimento dos jogadores, a direção optou por alojar o time num hotel em Campinas e seguir na tarde deste domingo para o Rio.

A nova programação prevê que o voo dure em torno de uma hora, portanto, a delegação deve desembarcar no Rio perto às 14h30. O grupo vai se dirigir para um hotel para um breve lanche e descanso. Só depois vai até o destino do jogo, o estádio do Vasco. Um atraso neste roteiro pode retardar o início do jogo, previsto para 18h30. "Esta é uma possibilidade", avalia Bolicenho.