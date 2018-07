Ponte aumenta preço de bilhetes para jogo contra Santos A Ponte Preta encara o duelo de líderes contra o Santos como uma decisão no Campeonato Paulista. Tanto que a diretoria campineira já confirmou, nesta segunda-feira, o aumento dos valores dos ingressos de R$ 40 para R$ 60 - meia-entrada de R$ 20 para R$ 30 - no jogo que acontece no próximo domingo, em Campinas.