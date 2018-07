Ponte avança negociação com Maikon Leite e Tiago Real

Como o elenco alviverde está bastante inchado, principalmente depois da chegada de reforços nos últimos dias, a diretoria do Palmeiras fez uma lista de jogadores que podem ser negociados. Ocimar Bolicenho revelou que Maikon Leite é quem está mais próximo de desembarcar no time de Campinas.

"A Ponte já chegou a um acordo com o Palmeiras em relação a situação financeira e o clube vai pagar mais do que a metade do salário. Resta saber se outro jogador será envolvido na negociação ou não. É isso que nós vamos conversar nessa reunião", afirmou o dirigente alvinegro. A Ponte aceitou assumir o pagamento de R$ 80 mil por mês, metade do valor do salário do atacante, que recebe R$ 160 mil.

Após o empate sem gols com o Bahia, no último sábado, em Campinas, o técnico Paulo Cesar Carpegiani alertou sobre a necessidade do elenco ser reforçado para a sequência do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rafael Silva foi liberado pelo Rio Preto, sendo aguardado nos próximos dias. Um jogador para o setor defensivo e meio-campo estão entre as prioridades.

Desde a mudança na comissão técnica, Guto Ferreira saiu e Carpegiani chegou, a diretoria anunciou três reforços: o lateral-direito peruano Luis Advíncula e os meias Brian Sarmiento e Giovanni. Os dois primeiros aguardam a regularização da documentação para serem utilizados, enquanto Giovanni entrou no decorrer dos dois últimos jogos.