Ponte banca a permanência de Jorginho e explica ausência do técnico em coletiva

Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, a diretoria da Ponte Preta confirmou a permanência do técnico Jorginho no cargo, mesmo após a derrota em casa para o lanterna América-MG por 1 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em nota oficial, a equipe de Campinas (SP) ainda explicou a ausência do ex-lateral-direito na entrevista coletiva de imprensa na última terça.

Segundo a nota, Jorginho fica neste primeiro momento até o duelo contra o São Bento, marcado para este sábado, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A assessoria de imprensa da equipe campineira, no entanto, deixou claro que a equipe irá em busca da vitória frente a mais um time dentro da zona de rebaixamento. Qualquer resultado diferente, pode significar a demissão do treinador.

A Ponte Preta esclareceu também o motivo do treinador não ter comparecido na coletiva de imprensa após o duelo contra o América-MG. Jorginho teria deixado o estádio rapidamente para cuidar da saúde de sua mulher, que havia passado mal. O ex-lateral-direito dará um anúncio oficial nesta quinta-feira.

Há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas consecutivas, a Ponte Preta deixou de brigar pela liderança da Série B e caiu para a nona posição com 19 pontos, contra 22 do Coritiba, o quarto colocado, e 27 do líder Bragantino.

O jogo contra o São Bento servirá de preparação para o clássico contra o Guarani, marcado para o dia 11 de agosto, um domingo, às 11 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 15.ª rodada.