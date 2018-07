Ponte barra contratações até chegada de Carpegiani Anunciado no último sábado como novo treinador da Ponte Preta para a sequência do Campeonato Brasileiro, Paulo César Carpegiani será apresentando oficialmente nesta quarta-feira, às 15h30, no Estádio Moisés Lucarelli. Enquanto isso, as negociações envolvendo possíveis reforços ficaram paradas no clube de Campinas.