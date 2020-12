Ponte bate Confiança, encerra sequência ruim e volta a sonhar com G4 na Série B

A Ponte Preta não fez uma boa partida, mas lavou a alma no Campeonato Brasileiro da Série B e voltou a sonhar com o acesso à elite na noite deste sábado, ao ganhar do Confiança, por 2 a 1, na Arena Batistão em Aracaju (SE), pela 30ª rodada.

Depois de três derrotas seguidas, a Ponte Preta finalmente chegou aos 43 pontos e subiu para a nona colocação. A diferença para o G4 - zona de acesso - é de seis. Por outro lado, o Confiança perdeu a quarta nas últimas quatro rodadas, estacionou nos 39 e praticamente deu adeus às chances de acesso.

O Confiança começou a partida fazendo uma blitz e só não marcou aos cinco minutos porque Apodi desarmou Reis no momento do último chute. Em uma das primeiras chegadas, a Ponte abriu o placar aos 29 minutos. João Veras fez o papel de pivô e tocou para Moisés bater na saída de Rafael Santos.

O problema é que a Ponte recuou demais depois de marcar e chamou o Confiança para cima. Aos 44 minutos, Iago cruzou e Matheus Mancini subiu livre de marcação, deixando tudo igual.

Depois de um início morno, o segundo tempo ganhou em emoção quando Guilherme Lazaroni evitou a virada do Confiança ao salvar a bola duas vezes seguidas em cima da linha. A resposta da Ponte Preta veio em cabeçada de Wellington Carvalho que parou na trave.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, a Ponte marcou o gol da vitória aos 38 minutos. Guilherme Pato tirou dois marcadores com um domínio dentro da área e soltou a bomba no alto sem chances para Rafael Santos. Depois disso, o Confiança se lançou todo ao ataque e apostou nas bolas aéreas, mas não conseguiu a igualdade.

A Ponte Preta volta a campo já na terça-feira, contra o Cruzeiro, às 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Confiança enfrenta o Brasil de Pelotas na segunda-feira da outra semana, às 17 horas, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Os jogos são válidos pela 31ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 1 X 2 PONTE PRETA

CONFIANÇA - Rafael Santos; Thiago Ennes (Caíque Sá), Nirley, Matheus Mancini e Djalma Silva; Madison (Bruno Paraíba), Rafael Vila e Guilherme Castilho (Jeferson); Reis, Renan Gorne (Ari Moura) e Iago. Técnico: Daniel Paulista.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Apodi (Léo Pereira), Wellington Carvalho, Alisson e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Neto Moura (Luis Oyama), Luan Dias (Yuri) e Camilo; Moisés (Guilherme Pato) e João Veras (Matheus Peixoto). Técnico: Fabinho Moreno.

GOLS - Moisés, aos 29, e Matheus Mancini, aos 44 minutos do primeiro tempo; Guilherme Pato, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Vila, Nirley, Iago e Reis (Confiança); Neto Moura, Wellington Carvalho e Luan Dias (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Arena Batistão, em Aracaju (SE).