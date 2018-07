Ponte bate Santos e fica mais longe do rebaixamento A Ponte Preta derrotou o Santos por 1 a 0, neste domingo, no Moisés Lucarelli, e se manteve distante da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time da casa controlou a partida do início ao fim, marcou um gol rapidamente, com Luan, e só não conseguiu um placar mais elástico porque o goleiro Rafael estava inspirado.