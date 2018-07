Ponte bate Sport em confronto direto e sobe para 5.º

Com a vitória, a Ponte se aproximou do G-4. Chegou aos 45 pontos, quatro a menos que Bahia, Figueirense e América-MG, todos empatados com 49. O Sport, por sua vez, ficou mais distante dos primeiros colocados. O time pernambucano é o sexto, com 43, após sofrer sua segunda derrota seguida.

O primeiro tempo foi muito movimentado nesta terça, com vantagem para o time da casa. A primeira boa chance surgiu aos 14 minutos. Depois de cruzamento da direita, Ivo tocou de peito, exigindo boa defesa de Magrão. No rebote, Willian não conseguiu acertar o gol vazio. A resposta do Sport vinha em cobranças de falta de Marcelinho Paraíba, que passaram perto do gol dos anfitriões.

Depois dos 25 minutos, o goleiro Magrão fez grandes defesas e evitou o gol da Ponte. O time da casa só conseguiu abrir o placar aos 35 minutos. Bruno Collaço cruzou e Kieza, de primeira, emendou de canhota, acertando o ângulo de Magrão.

No final do primeiro tempo, deu tempo da Ponte Preta criar mais duas boas chances. Primeiro após cabeçada de Kieza, que carimbou o travessão. Depois, novamente em jogada área, Magrão defendeu, de forma espetacular, testada de Naldo.

O visitante voltou mais atento dos vestiários e conseguiu o empate aos três minutos. Elton invadiu a área pela esquerda e tocou no ângulo de Eduardo Martini, que ficou vendido no lance.

O gol não abalou o time campineiro, que conseguiu desempatar aos onze minutos. Depois de bate-rebate dentro da área, Bruno Collaço chutou mascado e Willian tocou de cabeça para o fundo do gol. No lance seguinte, Ivo ampliou o marcador. O meia recebeu na intermediária e arriscou de perna esquerda, acertando o canto direito do goleiro Magrão.

A Ponte Preta volta a campo na próxima sexta-feira, às 21 horas, contra o Ipatinga, no Ipatingão. No sábado, às 16 horas, o Sport enfrenta o Coritiba, na Ilha do Retiro, em Recife.

Ficha Técnica:

Ponte Preta 3 x 1 Sport

Ponte Preta - Eduardo Martini; Éverton Silva, Augusto, Naldo e Bruno Collaço; Guilherme, Josimar (Pirão), Moacir e Ivo; Willian (Richard Falcão) e Kieza (Pablo Escobar). Técnico: Jorginho.

Sport - Magrão; Dadá, César, Geder (Elton) e Dutra; Germano (Romerito), Daniel Paulista, Tobi e Marcelinho Paraíba; Eliandro (Adriano Louzada) e Wilson. Técnico: Geninho.

Gols - Kieza, aos 35 minutos do primeiro tempo. Elton, aos 3, Willian, aos 11, e Ivo, aos 13 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Guilherme, Josimar (Ponte Preta); Geder, César, Wilson e Dutra (Sport).

Árbitro - Djalma José Beltrami (RJ).

Renda - R$ 27.779,00.

Público - 3.697 pagantes.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).D