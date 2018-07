Ponte busca atacante Maranhão no futebol português

"Maranhão é uma aposta que chega para a Ponte Preta e vai tentar recuperar, digamos, o tempo perdido. Ele foi bastante cedo para o exterior e, com isso, queimou etapas", disse o gerente administrativo da Ponte, Jurandir Martins.

Aos 26 anos, Maranhão passou por times sem grande tradição no futebol brasileiro, como Anapolina (GO), Canedense (GO) e Tombense (MG), mas chegou também a defender o América-MG. Depois disso, foi tentar a sorte em Portugal.

Antes, a Ponte havia confirmado outros sete reforços: o goleiro Lauro (ex-Inter), o zagueiro Gian (ex-Avaí), o lateral Cicinho (ex-Brasiliense), o volante Willian Magrão (ex-Grêmio), o meia Enrico (ex-Vasco) e os atacantes Leandrão (ex-ABC) e Rodrigo Pimpão (ex-Vasco).