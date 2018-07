Ponte busca inspiração em 2003 para fugir da queda

"Naquela época, a situação era mais complicada em relação ao clube, que hoje nos oferece totais condições de trabalho", lembrou o meia de 33 anos, lembrando que a Ponte chegou a ficar com nove meses com salários atrasados na época do Brasileirão de 2003 e perdeu vários jogadores por conta de ações trabalhistas.

Mesmo diante dos problemas financeiros, o time fez um primeiro turno em 2003 bem melhor que o deste ano. Na época, a Ponte entrou no returno com 31 pontos e um aproveitamento de 45% - naquele ano, foram 46 rodadas no total. "A lição que trago de 2003 para cá é que neste momento um não pode ficar culpando o outro. Temos que estar unidos", destacou Adrianinho.

Até mesmo no ano em que foi rebaixado, em 2006, a Ponte possuía um aproveitamento melhor que o atual. Já com o Brasileirão no mesmo formato de hoje, com 38 rodadas, o time de Campinas acabou o turno com 22 pontos - agora tem apenas 15 pontos em 18 jogos.

"Em 2003, tivemos uma dificuldade grande no Brasileiro, mas no final deu tudo certo e espero que neste ano possamos fazer a mesma coisa", finalizou Adrianinho.