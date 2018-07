Ponte cederá ônibus para torcedores irem ao Canindé

Lutando pelo acesso e até pelo título na Série B do Brasileiro, a Ponte Preta espera contar com o seu torcedor até nos jogos fora de casa. Para atrair uma grande massa à partida desta sexta-feira, às 19h30, contra a Portuguesa, no Estádio do Canindé, em São Paulo, a diretoria do time campineiro disponibilizará ônibus a todos os torcedores que quiserem comparecer ao jogo.

Para fazer parte da caravana, o torcedor deve confirmar presença até o meio dia de sexta-feira, na sala do Torcedor Camisa 10, no Estádio Moisés Lucarelli. Diante da confirmação, ele receberá um papel impresso com a reserva, que deverá ser apresentado na porta de entrada dos veículos.

A última vez que a Ponte Preta fez esta ação de disponibilizar ônibus para torcedores foi durante a disputa da Copa Sul-Americana, no final do ano passado. O time de Campinas cedeu ônibus aos interessados para a partida de semifinal, contra o São Paulo, em Mogi Mirim, e para a final, contra o Lanús, no Pacaembu.

LUSA

Na Portuguesa, o técnico Vagner Benazzi já adiantou que pretende montar um time ofensivo para o duelo de sexta-feira "Estamos encarando de frente. Não deixamos de jogar nem de criar oportunidades", analisou.

Apesar da avaliação otimista, os números não são muito favoráveis à Lusa. O time não vence na Série B há exatas dez rodadas. Acumulou quatro empates e seis derrotas no período. A má fase derrubou o time para a lanterna, com 21 pontos.

Em compensação, a Ponte Preta não perde há oito rodadas, com seis vitórias e dois empates. Além disso, o time campineiro venceu os últimos cinco jogos como visitantes. "Desde o final de semana estamos pensando no jogo contra a Ponte Preta, que é um adversário difícil de se vencer e que está em um bom momento", finalizou Benazzi.