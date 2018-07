Ponte cogita permanência de Baraka e descarta Cajá A permanência ou não de Baraka na Ponte Preta para a próxima temporada já está virando uma novela. Após ser quase descartado, o volante segue conversando com a diretoria para entrar em um acordo referente a questão salarial, tanto que o empresário Eduardo Uram acredita na permanência do jogador no estádio Moisés Lucarelli.