Ponte confirma a contratação de Tiago Marques, ex-atacante do Juventude

Lutando pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta confirmou mais um importante reforço. Nesta quinta-feira, o clube alvinegro anunciou a chegada do atacante Tiago Marques, que ainda vai passar por exames médicos e clínicos em Campinas (SP).

O centroavante, de 31 anos, estava no futebol asiático. Em um ano e meio no exterior, anotou 15 gols em 51 jogos pelo Jeju United, da Coreia do Sul.

Revelado em 2006 pelo Jataiense-GO, rodou por XV de Piracicaba-SP, Comercial-SP, Ferroviária-SP, Atlético Sorocaba-SP, Barueri-SP e Botafogo-SP até chegar ao Juventude. Na Série B de 2017, foram 11 gols em 32 partidas com a camisa alviverde.

Agora, a diretoria alvinegra tenta regularizá-lo a tempo de encarar o líder Bragantino. As equipes se enfrentam às 20h30 da próxima terça-feira, em Bragança Paulista (SP), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 11.ª rodada da Série B.

A Ponte Preta está atualmente na vice-liderança da Série B, com os mesmos 19 pontos do líder Bragantino, mas ainda pode ser ultrapassado por Botafogo-SP, Londrina, Figueirense e Paraná, todos com 16.