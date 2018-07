Ponte confirma liberação antecipada de Lomba, Rodinei, Fernando Bob e Biro Biro

"O Lomba é o jogador que mais atuou no Brasileiro, participou de todos os jogos, e está na iminência do nascimento do segundo filho. Isso não muda em nada nosso interesse na manutenção. O Rodinei já recebemos o comunicado que não vai permanecer. O Bob é mais uma questão médica, ele vem sentindo dores no joelho faz tempo, jogando com infiltração, enquanto que o Biro Biro termina o contrato, e ele vai voltar para o Fluminense", disse Bueno, sobre cada caso.

Dessa forma, a decisão da diretoria antecipa o fim da história de Rodinei, Bob e Biro Biro na Macaca. Os três estão de saída e já praticamente já definiram seus destinos na próxima temporada. Bob chegou a negociar com o Palmeiras, mas está a caminho do Internacional, Rodinei flertou com o Grêmio, mas deve pintar no Flamengo e Biro Biro retornará ao Fluminense, clube ao qual pertence.

Ao contrário dos três, quem ainda não tem seu futuro definido é o goleiro Marcelo Lomba. O jogador tem contrato com o Bahia, que já anunciou que só o libera mediante compensação financeira.

A liberação do quarteto da última partida não significa, no entanto, que eles estão dispensados dos treinamentos no restante da semana, apesar da possibilidade de haver exceções como no caso de Lomba, que pode ser liberado para acompanhar os últimos dias da gravidez da esposa.

Diante da atitude do clube de liberar o quarteto, alguns reservas terão a chance de mostrar serviço na rodada derradeira do Brasileirão. O goleiro João Carlos, os zagueiros Tiago Alves e Fábio Ferreira, o volante Marcos Serrato, os meias Felipe e Bady e os atacantes Keno e Leandrinho devem jogar.