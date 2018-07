Ponte confirma Sidney Moraes no lugar de Jorginho

Moraes se enquadra dentro do perfil traçado pela diretoria, que era de um profissional em início de carreira, mas que já tivesse mostrado competência para assumir grandes desafios. Sua apresentação acontecerá ainda nesta tarde. "Para mim é uma honra comandar a Ponte, é importante demais, vejo como um salto em minha carreira e estou extremamente motivado com esta oportunidade", comentou.

Sidney deixou o Icasa (CE) logo após o término da Série B, e dias depois foi anunciado como técnico do Avaí. Para acertar, porém, com a Ponte Preta usou uma cláusula do seu contrato com o time catarinense.

Com apenas 36 anos, Sidney começou como treinador do Boa Esporte (MG). Neste ano chegou ao Icasa e, de forma surpreendente, brigou até a última rodada pelo acesso ao Brasileirão e terminou em quinto lugar.

A Ponte Preta estreia no Paulistão diante do Ituano, em Campinas. Data e horário ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O time está no Grupo C, ao lado de Paulista, Portuguesa, Santos e São Bernardo.