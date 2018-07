Ponte conta com reforços para encerrar série negativa Livre da ameaça de rebaixamento, a Ponte Preta espera, enfim, acabar com a má fase atuando longe de Campinas. Desde que o técnico Guto Ferreira assumiu o time, foram cinco jogos e cinco derrotas. Neste domingo, o time terá a chance de acabar com a sequência contra o Bahia, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.