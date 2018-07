Ponte contrata atacante William e volante Ferrugem

William chega para assumir a vaga de Roger, que não renovou contrato. Essa será a segunda passagem do atacante pela Ponte. A primeira foi em 2010, quando disputou o Campeonato Brasileiro da Série B e marcou 14 gols em 26 jogos. Desde então, seu nome vem sendo lembrado pelos torcedores.

Revelado nas categorias de base do Santos, na mesma geração de Robinho e Diego, e com passagens por Avaí, Grêmio, Coritiba, Fortaleza e Atlético-GO, William fez parte do elenco que conquistou o acesso na Série B pelo Vitória nesta temporada. Ele está com 29 anos.

Outro reforço confirmado é o volante Ferrugem, de 24 anos, que disputou a Série C do Brasileiro pelo Brasiliense - já passou também por São Mateus-ES, Gama e Ceilandense-DF. Ele é mais uma aposta da diretoria da Ponte, que até agora anunciou os volantes Bruno Silva (ex-Avaí) e Diego Rosa (ex-Vasco), o meia Geovane (ex-Ceará) e o atacante Dennis (ex-Atlético-PR).

Por outro lado, o clube segue tentando acertar a permanência de alguns jogadores do elenco atual. A situação do volante Baraka deve ser definida nos próximos dias, enquanto o polivalente Wendel Santos também interessa, mas tem vínculo com o Palmeiras. O zagueiro Ferrón prorrogou o contrato por mais um ano e continua do clube, enquanto o atacante Luan negocia ida para o Atlético-MG.