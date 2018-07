Ponte contrata Cleiton e Fabinho Souza, do Coritiba

Cleiton e Fabinho Souza chegam envolvidos em uma negociação que culminou com a saída do volante Gil para o Coritiba. O jogador tinha seus direitos federativos presos ao time paranaense, mas estava emprestado para a Ponte Preta até o final do ano. Como a diretoria solicitou seu retorno antes do prazo, os dois clubes entraram em comum acordo e foram colocados alguns jogadores à disposição do time campineiro.

O zagueiro foi titular na derrota do Coritiba para o Corinthians, por 2 a 1, domingo, em Araraquara, pela segunda rodada do Brasileirão, e está no clube desde o ano passado. Enquanto isso, Fabinho Souza tem apenas 21 anos e acumula convocações pela Seleção Brasileira Sub-15, mas ainda não teve muitas chances como profissional.

Além desses dois reforços, a diretoria da Ponte Preta espera acertar a chegada de mais dois. Um meio-campo e um atacante de referência são pretendidos, mas tudo ainda está longe de ser concretizado.

A Ponte Preta ocupa a quinta colocação da Série B, com três pontos. Após perder para o Vila Nova-GO por 3 a 1, na rodada passada, busca a reabilitação diante do Icasa, no sábado, às 16h20, no Estádio Moisés Lucarelli.