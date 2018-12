Ponte convoca entrevista coletiva para falar de lateral do Goiás e Kleina

A manhã desta terça-feira promete ser movimentada no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta convocou uma entrevista coletiva para as 9 horas com as presenças do presidente José Armando Abdalla, do diretor jurídico Giuliano Guerreiro e do advogado João Felipe Artioli. O futuro de Gilson Kleina e a suposta irregularidade envolvendo o lateral-esquerdo Ernandes, do Goiás, serão os assuntos discutidos.

A Ponte Preta aparece como a principal interessada em uma possível punição ao Goiás - o jogador estaria usando uma certidão de nascimento falsa. Isso por que os dois times terminaram a Série B empatados com 60 pontos e os goianos asseguraram o acesso graças ao maior número de vitórias (18 contra 16).

Em relação a Gilson Kleina, a diretoria fez uma proposta de renovação depois de ouvir as exigências feitas pelo treinador e a data-limite para uma resposta é nesta terça-feira. Caso contrário, a diretoria deve ir em busca de um outro comandante para a temporada 2019.