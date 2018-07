Ponte dá prioridade aos sócios torcedores e encerra venda de ingressos para final

Não sobrou nenhum ingresso para Ponte Preta e Corinthians neste domingo, às 16 horas, em Campinas (SP), no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Os torcedores viviam a expectativa de a bilheteria reabrir nesta sexta-feira, mas a diretoria optou por dar prioridade aos novos sócios Torcedores Camisa 10+ ou àqueles que quitaram as contas e reativaram as suas carteirinhas. Com isso, o estádio Moisés Lucarelli terá capacidade máxima nas arquibancadas.

Com a vantagem de entrar "de graça" nos jogos da Ponte Preta, os sócios tinham até 20 horas desta quinta-feira para confirmar a presença na final ou perderiam o privilégio. Encerradas as trocas na secretaria, a diretoria contou o número de ingressos excedentes e viu que batia com a quantidade de novos sócios torcedores. Com isso, deu prioridade ao TC10+ e não reabrirá a bilheteria nesta sexta, como estava planejado anteriormente.

"Foi fantástico. O torcedor entendeu a vantagem e os benefícios de ser Torcedor Camisa 10+ e muita gente nestes três dias optou por aderir ao programa ou reativar a sociedade que tinha, acertando eventuais débitos que haviam sido deixados para trás. Com isso, teremos casa lotada e não restou nenhum ingresso pra vender", contou Eric Silveira, coordenador do Torcedor Camisa 10+, ao site oficial da Ponte Preta.

O presidente Vanderlei Pereira também ressaltou a força do torcedor. "A torcida sabe o quão importante é dar seu apoio, o quanto o fator Majestoso ajuda o time e todos nós acreditamos na Macaca. Queremos agradecer a todo pontepretano, tanto aquele que estará no estádio quanto aquele que acompanhará o jogo pela televisão, por estar ao lado do time neste momento importante. E convidamos todos que puderem para vir no Majestoso na manhã de sábado, no treino aberto, para já trazer sua força ao elenco".