Ponte define jogo contra São Paulo como crucial para permanência de Kleina

Ameaçado no cargo de técnico da Ponte Preta, Gilson Kleina ganhou uma sobrevida no clube de Campinas. A diretoria resolveu bancar a permanência dele até o jogo frente ao São Paulo, duelo direto na briga contra o rebaixamento, marcado para o dia 9 de setembro, às 19h, no Morumbi. Com isso, terá tempo hábil para preparar o time antes da decisão.

Vice-campeão paulista no comando da Ponte Preta, Gilson Kleina não conseguiu fazer a equipe evoluir no Brasileirão e tem sofrido para deixá-la fora da zona de rebaixamento. O time tem um aproveitamento de 40,9%, o que lhe deixa na 13ª posição da tabela, com 27 pontos, apenas dois na frente da Chapecoense, 17ª.

A pressão é tanta que os torcedores já pediram a cabeça do treinador, que ainda conta com confiança de boa parte da diretoria, contando Sérgio Carnielli, homem forte do futebol da Ponte Preta. Por isso, a partida diante do São Paulo é crucial. Uma vitória faz o time respirar na luta contra o rebaixamento, ainda mais por se tratar de um adversário direto. Já a derrota pode colocar um ponto final no seu trabalho.

O treinador sofre também com as sombras de Eduardo Baptista e Vadão. O primeiro estava perto de assumir o Bahia, mas voltou atrás alegando que só realizará um novo trabalho no início de 2018. Uma oferta da Ponte, sua ex-equipe, pode acabar com esse pensamento. Já o segundo acaba de ser demitido do Guarani.