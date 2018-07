Ponte define substituto de Lomba e confirma titulares para a estreia

Uma das principais dúvidas no elenco da Ponte Preta desde o começo do ano foi desfeita, nesta quinta-feira, quando o técnico Vinicius Eutrópio confirmou os titulares para a estreia do Campeonato Paulista contra o Oeste, neste sábado, às 19h30, em Itápolis. O goleiro Matheus foi o escolhido para substituir Marcelo Lomba embaixo das traves do time campineiro.

No ano passado, Marcelo Lomba foi o titular absoluto durante toda a temporada e retornou ao Bahia. A Ponte Preta tentou negociar a permanência, mas disputará o Estadual com Matheus e João Carlos. Os dois disputaram a vaga durante toda a pré-temporada e a titularidade acabou com o primeiro pelas boas atuações que teve no Paulistão do ano passado, quando foi titular nas primeiras rodadas.

Com a dúvida no gol esclarecida, o treinador confirmou os titulares para o jogo deste sábado. No meio de campo, com Cristian lesionado, Clayson será improvisado e dividirá as responsabilidades de armação com Felipe Azevedo. Além disso, serão três estreias: o lateral-direito Nino Peraíba e os atacantes Taiberson e Wellington Paulista começarão entre os titulares.