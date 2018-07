Ponte deve perder atacante Rildo, mas manter Leonardo

CAMPINAS - A semana promete ser de novidades em relação ao futuro de Rildo, destaque da Ponte Preta no vice-título da Copa Sul-Americana e pretendido por Santos e Atlético-MG. As conversas entre mineiros e campineiros estão bem adiantadas e o atacante deve desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias. Em compensação, Eron e Leonardo ficarão ao Estádio Moisés Lucarelli.

Um fundo de investimento compraria os direitos econômicos de Rildo por R$ 5,5 milhões e repassaria ao Atlético-MG, que cederia o lateral-esquerdo e o atacante por empréstimo à Ponte Preta até o fim do ano. Eron, que estava emprestado ao Goiás, chegaria para o lugar de Uendel, negociado com o Corinthians. O atacante Leonardo foi o companheiro de Rildo no clube campineiro e interessava a outros clubes, mas deve permanecer mesmo em Campinas.

A negociação com o Atlético-MG está sendo feita diretamente pelo presidente Márcio Della Volpe e por isso o executivo de futebol Marcus Vinícius evitou entrar em maiores detalhes, mas confirmou interesse em Leonardo e Eron: "São dois bons jogadores e que nos interessam, mas é Márcio que está cuidando diretamente disso e com o maior cuidado, pois o Rildo é um jogador que pode nos ajudar financeiramente".

A Ponte Preta comprou 50% dos direitos econômicos de Rildo junto ao Vitória em 2012 por apenas R$ 300 mil. Nos dois anos que esteve em Campinas, o atacante alternou altos e baixos e só conseguiu se firmar entre os titulares no segundo semestre de 2013. Foram 69 jogos com a camisa alvinegra e apenas cinco gols.

Enquanto não decide a situação de Rildo, a diretoria pontepretana acertou a contratação do zagueiro Gabriel, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Boa (MG) e chega sob indicação do técnico Sidney Moraes. Ele esteve nesta segunda-feira no Moisés Lucarelli para realizar os exames médicos e deve ser oficializado nos próximos dias.