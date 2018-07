Ponte dispensa goleiro Lauro e mais dois jogadores

A antecipação da saída de Lauro encerra uma passagem desastrosa na Ponte. Com um dos maiores salários do elenco, perto de R$ 80 mil, o jogador chegou no início do ano para ser um dos líderes no time que o revelou.

Após várias falhas durante o Paulistão, ele virou reserva, até que em maio foi afastado de vez do elenco. Como tem contrato com o Internacional até o final de 2014, Lauro volta ao clube gaúcho, que deverá definir seu futuro.

Em compensação, Léo Kanu e Bruno Sabino praticamente não foram aproveitados. O primeiro chegou do Belenenses, de Portugal, mas sequer entrou em campo. Já o meio-campista atuou por apenas cinco jogos, entrando em todos no segundo tempo.

Nos próximos dias, outros nomes devem engrossar a lista de dispensados, como o volante Somália e o meia Enrico. Outra prioridade é a prorrogação de contrato de alguns destaques. Entre eles, o goleiro Edson Bastos, o lateral-direito Cicinho, os volantes Baraka e Renê Júnior, o meia Nikão e o atacante Luan. Somente quando definir estas situações, a Ponte deve começar a anunciar os primeiros reforços.