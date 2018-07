Ponte divulga valor do ingresso para amistoso contra time americano

A diretoria campineira estabeleceu os valores dos ingressos para o confronto, que é organizado por uma empresa terceirizada. Os bilhetes serão vendidos por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada) para a arquibancada. No setor VIP, os valores são R$ 50 e R$ 25, respectivamente. E, nas sociais, vão de R$ 30 a R$ 60. Sócio-torcedores têm direito a pagar meia-entrada.

O jogo faz parte das comemorações dos 115 anos da Ponte, que serão completados em 11 de agosto. O confronto também será realizado a pedido do técnico Guto Ferreira para manter o ritmo da equipe profissional em período sem partidas oficiais. Afinal, a Ponte teve o duelo com o Fluminense, que aconteceria no final de semana pela oitava rodada do Brasileirão, adiado para quarta-feira, dia 24, no Maracanã.

Esta é a terceira ação confirmada pela Comissão de Internacionalização da marca Ponte Preta. No dia 2 de maio, o clube enfrentou o Orlando City, do brasileiro Kaká, nos Estados Unidos, e perdeu por 3 a 2. Na última quinta-feira, o clube apresentou um projeto em conjunto para as categorias de base com a Juventus, da Itália.