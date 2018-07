Ponte e Botafogo empatam em semifinal do Interior Ponte Preta e Botafogo fizeram um jogo sonolento neste sábado em Campinas. No Estádio Moisés Lucarelli, os times empataram por 0 a 0, no primeiro jogo da semifinal da disputa do Troféu Campeão do Interior do Campeonato Paulista. Agora, o Botafogo joga por novo empate para chegar à final, já que fez campanha melhor na primeira fase. O jogo de volta acontece no próximo sábado, às 18h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.