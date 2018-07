Ponte e São Caetano perdem fora de casa na Série B

Ponte Preta e São Caetano foram surpreendidos na noite desta sexta-feira, na abertura da 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times paulistas perderam para os embalados Ipatinga, ex-lanterna, e ASA, que alcançaram cada um a quarta vitória consecutiva na competição.

No Ipatingão, o time da casa foi melhor no primeiro tempo, mas os gols saíram na etapa final. Rodrigo Antônio, de cabeça, abriu o placar para o Ipatinga, mas William, também de cabeça, empatou para o time campineiro. No final, num contra-ataque, Alessandro marcou o segundo dos donos da casa e o seu 15.º gol na competição, se isolando na artilharia - um gol a mais do que Ciro, do Sport.

Com sua quarta vitória seguida, o Ipatinga se afastou mais da lanterna e alcançou o 17.º lugar, com 30 pontos. A Ponte, que ainda sonha com o G-4, estacionou nos 45 pontos, em quinto lugar.

Em Arapiraca, brilhou a estrela do meia Ciel, que marcou os três gols da vitória do ASA sobre o São Caetano, por 3 a 1. Anderson Marques anotou para o time visitante, que jogou com um a menos desde o primeiro tempo e ainda perdeu um pênalti desperdiçado por Eduardo.

O time alagoano, estreante na Série B, soma agora 41 pontos, em oitavo lugar, depois de conseguir seu quarto triunfo consecutivo. O São Caetano, irregular nas últimas rodadas, continua com 40 pontos, em décimo.

A 29.ª rodada será completada no sábado, com mais oito jogos. O Coritiba, líder isolado, vai até Recife enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro.