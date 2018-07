Ponte empata com o XV de Piracicaba e garante vaga

PIRACICABA - A Ponte Preta não vai dormir na liderança do Campeonato Paulista, mas pelo menos garantiu a classificação de forma antecipada para as quartas de final. Em uma partida bastante aberta, o time campineiro arrancou um importante empate contra o XV de Piracicaba, por 2 a 2, no Estádio Barão da Serra Negra, pela 16.ª rodada. Os dois gols ponte-pretanos foram marcados por William, que chegou aos 11 e se isolou ainda mais na artilharia.

Sem perder há quatro jogos, o XV de Piracicaba chegou aos 16 pontos e aparece na 14.ª colocação, continuando fora da zona de rebaixamento. Já a Ponte Preta, que ainda não perdeu na temporada e é dona da maior sequência invicta de todo o Brasil no momento, com 16 jogos, segue na vice-liderança, com 34 pontos, um a menos que o São Paulo, outro classificado para as quartas de final.

O XV de Piracicaba começou dominando a partida e criou pelo menos duas grandes chances antes de abrir o placar. Paulinho aproveitou saída errada da Ponte Preta e bateu para grande defesa de Roberto.

Em seguida, Marcelo Soares tentou o cruzamento e quase surpreendeu o camisa 1 campineiro, que tirou a bola do gol com um tapa. No rebote, Paulinho acertou a trave e depois perdeu grande chance dentro da pequena área, mandando para fora.

Aos 26 minutos, Adriano cruzou rasteiro e Artur, na tentativa de tirar, jogou contra o próprio gol. A reação da Ponte foi instantânea. Cinco minutos depois, Ramirez deu grande passe para William, que tocou na saída do goleiro Thiago Passos. Os visitantes ainda tiveram duas chances de virar o placar com Cicinho, mas sem sucesso.

A Ponte Preta conseguiu a virada logo aos quatro minutos do segundo tempo, novamente com William. Após boa troca de passes, o atacante ganhou no corpo de Luiz Eduardo e bateu entre as pernas de Thiago Passos.

Com a vantagem no marcador, o time campineiro recuou e procurou explorar os contra-ataques, mas viu o XV de Piracicaba crescer, tanto que empatou aos 24. Após cruzamento de Clayton, Marcelo Soares se antecipou e desviou de cabeça. Os dois times tiveram chances de deixar o campo com os três pontos em chutes de longa distância.

O XV de Piracicaba volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Bragantino, às 19h30, novamente no Barão da Serra Negra, pela 17.ª rodada. No domingo, às 16 horas, a Ponte Preta recebe o Palmeiras, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

XV DE PIRACICABA 2 X 2 PONTE PRETA

XV DE PIRACICABA - Thiago Passos; Clayton (Xandão), Pedro Paulo, Luiz Eduardo e Janílson; Glauber, Diego Silva (Adilson Goiano), Adriano e Diguinho; Marcelo Soares e Paulinho (Léo Mineiro). Técnico - Edison Só.

PONTE PRETA - Roberto; Artur (Memo), Cleber, Ferron e Renan; Baraka, Bruno Silva, Cicinho e Ramirez (Wellington Bruno); Chiquinho (Diego Rosa) e William. Técnico - Guto Ferreira.

GOLS - Artur, contra, aos 26, e William, aos 31 minutos do primeiro tempo. William, aos quatro, e Marcelo Soares, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto.

CARTÕES AMARELOS - Janílson e Marcelo Soares (XV de Piracicaba); Cicinho (Ponte Preta).

RENDA - R$ 127.883,68.

PÚBLICO - 4.971 pagantes.

LOCAL - Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP).