Ponte enfrenta Santos e teme pela presença de Neymar

Além do "fenômeno Neymar", a Ponte Preta luta contra a má fase que começa a pesar na cabeça do técnico Guto Ferreira. Em cinco jogos, ele perdeu quatro e venceu apenas uma vez. E acabou criticado por ousar ao escalar três atacantes diante do Sport, em plena Ilha do Retiro.

Não houve tempo para treinar porque a delegação retornou de Pernambuco somente no final da tarde de sexta. Na manhã de sábado houve apenas um treino tático e o tradicional rachão. Apesar disso, Guto Ferreira se viu obrigado a promover várias mudanças no time. Desta vez, não vai se arriscar no ataque.

As últimas derrotas para Fluminense e para Sport voltaram a ligar o sinal de alerta contra o rebaixamento. Afinal, a Ponte Preta estacionou nos 37 pontos e viu os times da zona de rebaixamento encostarem. Antes do início da rodada, a diferença para o Sport era de sete pontos. Para evitar um sufoco na reta final do Brasileirão, Guto Ferreira quer que o time recupere dentro de casa os pontos perdidos. "Precisamos trabalhar, levantar a cabeça e conquistar uma vitória no Majestoso", afirmou.

O treinador contará com a volta de quatro jogadores que estavam suspensos. O zagueiro Ferron substitui Tiago Alves, que levou o terceiro cartão amarelo. Suspenso pelo mesmo motivo, o meia Marcinho dá lugar a Nikão. O volante Wendel Santos deve retornar no lugar do atacante Rildo, o que põe um fim no esquema com três atacantes. Por fim, o atacante Roger deve voltar na vaga de Giancarlo.

O clima nas arquibancadas, porém, não deve ser apenas de apoio. A torcida promete muitos protestos contra os erros do árbitro pernambucano Nielson Nogueira Dias na derrota para o Fluminense por 2 a 1, no último domingo. Alguns torcedores se organizam para entrar no estádio com nariz de palhaço e vestindo camisas pretas, além fazer um minuto de silêncio.