Ponte espera acabar com jejum de vitórias em casa

A última vitória em casa veio na final do título de Campeão do Interior no Paulistão, quando bateu o Penapolense por 4 a 2, no dia 18 de maio. Desde então, foram quatro derrotas seguidas no estádio, para São Paulo, Botafogo e Atlético-PR pelo Brasileirão e para o Nacional-AM na Copa do Brasil.

O resultado positivo neste sábado também evitaria que a Ponte Preta retornasse para a zona de rebaixamento do Brasileirão nesta sétima rodada. No momento, o time de Campinas é o primeiro fora do grupo dos quatro últimos colocados, ocupando a 16ª posição, com seis pontos.

Apesar do resultado positivo no Recife, o técnico Paulo César Carpegiani não ficou totalmente contente com o comportamento do time diante do Náutico. Assim, deve fazer uma mudança no meio-de-campo, tirando o volante Magal para a entrada de Paulo Roberto.

"Ainda estou com uma dúvida no meio-de-campo. Quando vejo que estamos com algumas dificuldades, procuro fazer mudanças. Sou do tipo de pessoa que gosta de treinar bem e jogar bem", comentou Carpegiani, que deve, no entanto, manter o esquema tático 4-3-3.