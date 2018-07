Ponte esquece arbitragem polêmica e mira América-MG

A arbitragem polêmica do goiano Eduardo Tomaz de Aquino Valadão é assunto da diretoria. Esta é a ordem dada pelo gerente de futebol da Ponte Preta, Gustavo Bueno, aos jogadores. O dirigente garantiu que o foco do elenco será exclusivamente o América-MG, adversário deste sábado, em Campinas, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Gustavo Bueno acredita que insistir no assunto poderia até mesmo afetar a concentração dos jogadores. "Eles (jogadores) estão orientados a não se pronunciarem mais a respeito. A partir deste momento, a diretoria pontepretana se concentrará nas ações para que os erros do juiz sejam punidos", explicou.

A Ponte Preta já anunciou que vai tomar providências em relação aos erros. Segundo o diretor jurídico Giuliano Guerreiro, o clube editou um vídeo com os lances polêmicos da partida e irá encaminhá-lo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), junto com uma representação contra Eduardo Tomaz de Aquino Valadão.

Enquanto os dirigentes trabalham nos bastidores, o técnico Guto Ferreira faz testes no time titular. O treinador não terá dois jogadores contra o América-MG. O lateral-esquerdo Bryan está impedido de jogar por contrato, já que pertence ao clube mineiro. Além disso, o atacante Alexandro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Sem outro lateral-esquerdo de ofício, Guto Ferreira terá de improvisar o volante Juninho no setor. Com isso, Adilson Goiano formará a dupla de volantes com Fernando Bob. Alexandro já vinha sendo reserva e a novidade será o goleiro Roberto, recuperado de lombalgia e que assume a vaga de Daniel.