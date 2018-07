Ponte está na Copa do Brasil mesmo com má campanha Mesmo tendo realizado a sua pior campanha na Série B do Campeonato Brasileiro desde que foi rebaixada em 2006, a Ponte Preta recebeu uma boa notícia neste final de semana. Teve a sua participação na Copa do Brasil do ano que vem confirmada. O time campineiro acabou ficando com a vaga pela sua posição no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Atualmente é a 24.ª colocada.