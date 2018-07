Ponte está perto de autorização para erguer nova arena

Além de liderar o Campeonato Brasileiro da Série B e estar a um passo de voltar à elite do futebol nacional, a Ponte Preta está de olho no seu futuro. A cidade de Campinas está muito perto de ganhar uma arena multiuso. O projeto de lei da Arena Ponte Preta depende agora apenas da sanção do prefeito Jonas Donizete (PSB) para sair do papel. Na noite de segunda-feira, os vereadores da Câmara Municipal aprovaram, por unanimidade, o projeto de lei em segunda votação.

Após a aprovação unânime nas votações da Câmara, o projeto foi encaminhado com caráter de urgência para o prefeito. Este, por sua vez, terá a responsabilidade de transformar o projeto em lei. Após isso, restará a publicação no Diário Oficial. Todo o processo deve ser concluído em um mês.

O projeto de lei, de autoria do próprio prefeito Jonas Donizete, altera os termos da lei de 1975 referente à doação do terreno do Jardim Eulina - onde hoje se encontra o Centro de Treinamentos do clube - à instituição alvinegra. Nesta lei original, o terreno poderia ser utilizado apenas para fins esportivos.

Agora, o novo projeto propõe a alteração para permitir o uso do local para construção de uma arena multiuso bem como autoriza a Ponte Preta a explorar no local outras atividades como comerciais, de serviços, shows, esportivas, culturais e outras. Medida essencial, já que o local deve receber a construção de um hotel, um centro de compras, estacionamento e espaço para receber shows e outros eventos.

Ainda de acordo com o projeto, a Ponte Preta terá 10 anos - prorrogáveis por outros 10 - para executar todas as obras a que se propõe no local. O clube também poderá ter parceiros. Para isso, no entanto, o terreno terá de ser sempre da Ponte Preta - que pretende concluir a arena em um prazo de até 3 anos.

Além disso, a nova lei prevê que 2% da receita bruta da arena serão destinados ao Fundo de Assistência ao Desporto Amador e de investimentos esportivos no município. Fato que tornou-se determinante para aprovação de forma unânime pelos vereadores e também para contar com o apoio da prefeitura.

Embora a diretoria do clube mantenha os detalhes do projeto da arena em sigilo, a diretoria da Ponte Preta garante já ter parceiros para viabilizar o projeto. Entre a agremiação e a empresa responsável pela construção está tudo acertado. O clube não arcará com nada na construção da nova arena e o próprio grupo de investidores cuidará diretamente com os trâmites para realização da obra. O tempo de contrato será de 30 anos.

Neste sábado, a Ponte Preta vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Sampaio Corrêa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 33.ª rodada.