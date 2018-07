Ponte faz mistério, mas deve ir reforçada para jogo decisivo no Sul A possibilidade da Ponte Preta sofrer até sete baixas na partida contra o Internacional, sábado, às 17 horas, no estádio Beira Rio, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, caiu por terra. Alguns jogadores poupados nos últimos dias treinaram nesta manhã em Campinas. Mesmo assim, o time ainda não está definido pelo técnico Felipe Moreira, que prometeu fechar os portões para o treino final, nesta sexta-feira cedo, no gramado do estádio Moisés Lucarelli.