Ponte faz mistério para montar time que vai encarar o Corinthians

Como esperado, de repente, o mistério tomou conta na Ponte Preta. Ameaçada pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro e tendo pela frente o líder Corinthians na próxima rodada, tudo parece diferente. O duelo vai acontecer domingo, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli.

+ Nova lesão tira o meia Renato Cajá da Ponte Preta pelo resto da temporada

Com 32 pontos, em 18.º lugar, a Ponte Preta entrou em estado de alerta. O técnico Eduardo Baptista comandou treinos com portões abertos, mas apenas exercícios técnicos e de finalização. A parte tática vai ser abordada a partir desta quinta-feira, quando os treinos serão realizados com portões fechados.

Depois da derrota para o Avaí, por 2 a 1, são esperadas mudanças no time. A principal, na dupla defensiva, formada por Yago e Rodrigo, muito criticada. É possível o retorno da dupla que vinha atuando anteriormente, com Marllon e Luan Peres. No meio de campo, com a suspensão do volante Jadson, há várias alternativas, como Elton ou Jean Patrick.

INGRESSOS

A administração do Moisés Lucarelli confirmou que os ingressos para o jogo de domingo começam a ser vendidos nesta quinta-feira. Os preços das arquibancadas continuam sendo promocionais, com R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Três mil ingressos são destinados à torcida visitante, mas ainda existe uma dúvida. A expectativa é de que apenas metade - 1.500 bilhetes - seja colocada à venda em Campinas. A outra metade seria enviada ao Corinthians, que costuma reservar às suas torcidas organizadas.