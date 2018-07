Ponte faz promoção com torcida para aproveitar embalo contra o Flu em casa

A Ponte Preta quer aproveitar o embalo para somar pontos diante do Fluminense, domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo porque a equipe campineira ainda tem como objetivo se distanciar da zona de rebaixamento. O time não tem nenhuma baixa e espera contar com o apoio de sua torcida.

"Este jogo em casa é uma ótima chance para pontuarmos, sempre respeitando a força do adversário. A torcida pode jogar junto com o time", diz o presidente Vanderlei Pereira, que autorizou a promoção do sócio-torcedor para que leve um convidado para ver este jogo. A expectativa é de público em torno de dez mil torcedores.

Vindo de duas vitórias, sobre o Coritiba e Atlético-PR, a Ponte Preta soma 21 pontos e ocupa o 10º lugar. O time trabalha com a marca de 46 pontos para garantir sua permanência na elite em 2018. O time campineiro vem de classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana após a vitória sobre o Sol de América, por 3 a 1, em Assunção, no Paraguai. Já tinha vencido em casa por 1 a 0.

A preocupação agora é com o desgaste deste último jogo, principalmente com a viagem. A delegação só voltou a Campinas no início da noite. O grupo estava longe de casa desde sábado passado, porque foi direto de Curitiba para o Paraguai, com escala em São Paulo. Os jogadores foram liberados até as 10 horas desta sexta-feira para o primeiro treino. Haverá um tático no sábado cedo.

Com relação ao time, não há baixas. A Ponte deverá ter os retornos do lateral-esquerdo Danilo Barcelos e do atacante Maranhão, que não estão inscritos na Sul-Americana. O zagueiro Rodrigo tem presença confirmada. Ele tinha sido punido com quatro jogos por sua expulsão diante do Palmeiras, mas teve a pena reduzida para dois jogos, já cumpridos.