Ponte goleia ASA por 5 a 0 e larga na frente na Série B

Com esse resultado, a Ponte ocupa a liderança da Série B devido ao saldo de gols - cinco contra quatro da Portuguesa. Por outro lado, o time alagoano é o lanterna, sem ainda ter conquistado nenhum ponto e agora busca a reabilitação diante de seus

torcedores.

Aproveitando o apoio dos torcedores, que compareceram em bom número ao Moisés Lucarelli, a Ponte Preta teve um começo arrasador e marcou dois gols nos primeiros seis minutos. Aos 3, Renatinho recebeu passe de Josimar e bateu rasteiro. Na sequência, o camisa 10 cobrou escanteio e Ricardo Jesus subiu livre, cabeceando para o fundo das redes, aos 6.

Quando o ASA estava começando a chegar mais na frente, o time campineiro ampliou aos 20 minutos. Josimar fez grande jogada individual e cruzou na cabeça de Uendel, que tirou do alcance do goleiro Tutti. No último minuto do primeiro tempo, o volante roubou bola do zagueiro na pequena área e bateu na saída do goleiro adversário.

Depois de um grande primeiro tempo, a Ponte voltou do intervalo um pouco mais relaxada e pouco criou no início da etapa final. Enquanto isso, o ASA tentou diminuiu o placar e assustou aos cinco minutos, quando Raul bateu falta com força, parando no goleiro Júlio Cesar, que estava atento e fez a defesa no centro do gol.

E o time de Campinas marcou o quinto gol aos 27. João Paulo da Silva foi derrubado pelo lateral-direito Raulen dentro da área. Na cobrança, o atacante Ricardo Jesus apenas deslocou o goleiro e fez seu segundo no jogo.

A Ponte Preta volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrentará o Vila Nova-GO, às 21 horas, no Estádio Serra Dourada, pela segunda rodada da Série B. Enquanto isso, o ASA faz sua estreia em casa contra o Americana na terça-feira, às 21 horas, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca.

FICHA TÉCNICA:

Ponte Preta 5 x 0 ASA

Ponte Preta - Julio César; Guilherme, Wellington, Ferrón e Uendel; Josimar, Xaves (João Paulo da Silva), Válber e Renatinho (Bruno Nunes); Tiago Luís (Ricardinho) e Ricardo Jesus. Técnico - Gilson Kleina.

ASA - Tutti; Toninho, Ferreira (Didira) e Thiago Alves; Raulen, Marcelo Costa, Galiardo, Vitinha, Raul (Marielson) e Maurin; Alexsandro (Kaká). Técnico - Viça.

Gols - Renatinho aos 3, Ricardo Jesus aos 6, Uendel aos 20 e Josimar aos 45 minutos do primeiro tempo. Ricardo Jesus, aos 27 minutos do segundo.

Árbitro - João Batista Satiro da Nóbrega (PB).

Cartões Amarelos - Renatinho, Xaves, Toninho, Ricardo Jesus, Raulen e Galiardo.

Público - 7.468 pagantes.

Renda - R$ 46.995,00.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).