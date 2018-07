Ponte ignora Paulistão e mira reforços para Série B Mesmo na disputa das semifinais do Título do Interior, a Ponte Preta não esconde estar mais preocupada com a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que começa em meados de maio. Os próximos reforços devem vir de Curitiba, onde estão os homens fortes do futebol. Os dirigentes, nesta terça-feira, já se reunirem com pessoas ligadas ao Coritiba. Ao acertar a ida do volante Gil para o recém campeão paranaense, ficou acertado que o time campineiro receberia pelo menos dois jogadores até o final do ano.