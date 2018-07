Ponte já inicia planejamento para próxima temporada

"Já iniciamos as conversas visando a próxima temporada quando o Gilson (Gilson Kleina, hoje técnico do Palmeiras) estava aqui. Nossa intenção é manter uma boa parte do elenco", afirmou o presidente da Ponte, Márcio Della Volpe, lembrando que o clube já tem 20% dos direitos de Cicinho.

O dirigente pretende usar o dinheiro da venda de Guilherme para o Corinthians, cerca de R$ 1 milhão, para contratar Luan em definitivo. Assediado por outros clubes, o atacante tem os direitos divididos entre Atlético Sorocaba (70%) e o empresário Beto Rafa (30%). O problema é que ele está avaliado em R$ 3 milhões.

Outros nomes como o zagueiro Ferron e os volantes Baraka e Renê Júnior também estão na pauta de prioridades da Ponte para a próxima temporada. O problema dos dois meio-campistas é que ambos pertencem ao Mogi Mirim. "Vamos tentar manter todos, mas sabemos que não será fácil", afirmou Della Volpe.

Contratados com status de estrela, o goleiro Lauro, o meia Marcinho e o atacante Roger não devem continuar. Os três jogadores possuem os maiores salários do elenco, mas decepcionaram dentro de campo. Nem mesmo o técnico Guto Ferreira está garantido para 2013 - vai depender dos próximos resultados.