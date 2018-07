Ponte marca no fim e vence Corinthians no Pacaembu

Com a equipe reserva, o Corinthians acumulou seu segundo tropeço na competição. Na rodada de abertura, empatara por 1 a 1 com o Paulista, fora de casa. Desta vez, caiu diante da Ponte, em seu primeiro jogo diante da torcida, no mesmo local em que foi eliminado nas quartas de final do Paulistão 2012.

A Ponte, por sua vez, conquistou sua primeira vitória no campeonato. Com quatro pontos, se aproximou dos líderes da tabela. E, de quebra, ampliou a série positiva sobre o Corinthians no Pacaembu. A Ponte não perde do rival neste estádio desde 2008 - são 3 vitórias e dois empates, em quatro anos e meio.

O JOGO - Sem seus principais jogadores, o Corinthians teve novamente como destaque o chinês Zizao, responsável pela maior parte dos lances ofensivos da equipe. Foi dele o passe que gerou a melhor oportunidade do time no primeiro tempo. Estreante no Pacaembu, ele cobrou escanteio e o zagueiro Felipe cabeceou com perigo, por cima do gol, aos 22.

Zizao também ameaçava em jogadas individuais, principalmente em lançamentos recebidos pela direita. Mas sem sucesso. Faltava entrosamento no meio-campo, desprovido de armação. Para piorar, Romarinho fazia apresentação apática. Na defesa, o time estreava Gil, que levou seu primeiro cartão amarelo pelo Corinthians antes da metade do primeiro tempo.

O placar seguia inalterado também por conta da inoperância da Ponte Preta. Com as mesmas dificuldades na armação, o time de Campinas levava perigo em lances pontuais. Na melhor delas, Chiquinho recebeu lançamento na intermediária e, sem marcação, disparou até invadir a área. No entanto, alongou o drible sobre Danilo Fernandes, perdeu o ângulo para finalizar e acabou sendo desarmado, aos 30 minutos.

O segundo tempo começou com uma grande chance da Ponte Preta. Logo no primeiro minuto, Uendel acertou voleio, na marca do pênalti, mas mandou para fora. O lance, porém, não representou bem o enredo do segundo tempo, dominado pelo Corinthians.

O time mandante voltou mais alerta do intervalo e impôs seu ritmo no meio-campo. Mais na base da vontade, do que na técnica, o Corinthians mantinha a posse de bola e seguia no ataque, à espera de erros do adversário.

O vacilo aconteceu aos 13 minutos e quase decidiu a partida. Após cruzamento da direita, Cléber acertou a cabeça na bola e mandou no travessão, contra o próprio gol. Zizao hesitou no rebote e preferiu o passe a finalização, sabotando a jogada.

Do outro lado, a Ponte desperdiçou ótima oportunidade aos 37, quando William recebeu livre pela esquerda e bateu em cima de Danilo Fernandes. O atacante, contudo, se redimiu cinco minutos depois. Com forte chute à esquerda de Danilo Fernandes, ele converteu o pênalti sofrido por Cicinho, após falta de Felipe, e garantiu a vitória dos visitantes.

Na próxima rodada, o Corinthians vai enfrentar o Mirassol, domingo, fora de casa. A Ponte fará o primeiro clássico deste Paulistão, ao duelar com o arquirrival Guarani, sábado, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 0 x 1 PONTE PRETA

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Edenílson, Felipe, Gil e Welder; Guilherme Andrade, Willian Arão, Guilherme e Giovanni (Nenê Bonilha); Zizao (Leo) e Romarinho. Técnico: Tite.

PONTE PRETA - Edson Bastos; Artur, Cléber, Ferrón e Uendel; Baraka, Bruno Silva, Cicinho (Memo) e Wellington Bruno (Geovane); Chiquinho (Ferrugem) e William. Técnico: Guto Ferreira.

GOL - William (pênalti), aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gil, Uendel, William, Cicinho, Baraka, Zizao

ÁRBITRO - Luiz Vanderlei Martinucho.

RENDA - R$ 473.930,40.

PÚBLICO - 19.147 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).