Ponte minimiza retrospecto positivo contra o Corinthians

Na última temporada, o Corinthians foi eliminado pela própria Ponte Preta nas quartas de final do Paulistão, mas o time acredita que o resultado do último ano não influenciará no duelo deste final de semana.

"Aquele jogo foi muito especial e eliminamos o Corinthians dentro do Pacaembu. Dessa vez é diferente e vamos jogar em casa. Considero que as duas equipes estão mais qualificadas neste ano", afirmou o meia Cicinho, que volta ao time depois de cumprir suspensão automática.

Nos quatro últimos jogos, a Ponte Preta venceu três vezes e empatou outra. "Vamos com o mesmo intuito de vencer com a nossa pegada, a forte marcação e a velocidade que são as nossas características", completou o jogador.