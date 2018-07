Ponte nega desespero, mas torce contra concorrentes ao rebaixamento na folga

Como a Ponte Preta já disputou seu jogo pela 28.ª rodada, tendo perdido para o Cruzeiro, por 2 a 1, de virada, no Mineirão, o fim de semana vai ser de "secar" os concorrentes na briga direta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para o técnico Eduardo Baptista, o momento não é de "desespero, mas de muito trabalho".

Após o empate por 1 a 1 com o Santos, o time campineiro ficou com 32 pontos, em 15.º lugar. Agora vai torcer contra o São Paulo, com 31 pontos, em 17.º lugar, que vai receber o Atlético-PR, sábado no Pacaembu. Outro jogo que interessa é o confronto direto no Rio, domingo, entre Fluminense, com 32 pontos, em 16.º lugar, e o Avaí, com 30 pontos, em 18.º.

"É claro que vamos torcer por tropeços dos concorrentes, mas temos que trabalhar pensando em melhorar nos próximos jogos", disse o goleiro Aranha, um dos melhores da Ponte Preta no empate com o Santos.

Eduardo Baptista também deixou no ar que tudo está dentro do previsto nesta reta final de competição. O time só ficou, até agora, uma vez na zona de degola. Eventualmente pode entrar de novo ao fim desta rodada. "Mas temos que pensar nos jogos que ainda vamos fazer, porque temos que buscar pontos", disse.

Como teve o seu jogo com o Cruzeiro antecipado porque o Mineirão receberá um show de Paul McCartney na próxima terça-feira, o elenco da Ponte Preta também ganhou um período a mais de folga e de trabalho antes do confronto com o Palmeiras, na próxima quinta-feira, no Pacaembu, pela 29.ª rodada. Os jogadores folgaram nesta sexta-feira, mas treinam sábado e domingo pela manhã. Os treinos serão dosados na próxima semana.

O volante Fernando Bob foi expulso, mas o também volante Elton volta de suspensão. Na defesa, Luan Peres recebeu o terceiro cartão amarelo e poderá ser substituído por Rodrigo ou Yago.