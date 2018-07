Ponte negocia contratação do volante Bolatti, do Inter

CAMPINAS - A Ponte Preta continua em busca de reforços para o Campeonato Brasileiro. Agora, o clube de Campinas tenta a contratação do volante argentino Mario Bolatti, que pertence ao Internacional. Sem espaço no time gaúcho, o jogador de 28 anos pode ser emprestado até o final do ano.

O gerente de futebol da Ponte, Marcus Vinícius, confirmou o interesse em Bolatti, após uma indicação do técnico Paulo César Carpegiani. "Iniciamos as conversas e, agora, esperamos por uma posição do Inter", afirmou o dirigente.

Um dos obstáculos para que o acordo seja concretizado é o salário do argentino: R$ 200 mil. Hoje, a Ponte possui um teto salarial de aproximadamente R$ 100 mil. Além disso, a Portuguesa também já demonstrou interesse em contratar o jogador.

MAIKON LEITE - Enquanto negocia por Bolatti, a Ponte também tenta concretizar a contratação do atacante Maikon Leite, do Palmeiras. A expectativa era de que o negócio fosse fechado nesta quarta-feira. No entanto, o time paulistano espera negociar um "pacote" com os campineiros, formado por mais um zagueiro, entre Luiz Gustavo e Wellington, e o meia Tiago Real.