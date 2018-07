Ponte perde do Santo André e fica distante do acesso

Com a derrota, a Ponte Preta estacionou nos 45 pontos e ficou mais distante da briga pelo acesso à Primeira Divisão. Ocupa a oitava colocação da tabela, enquanto o Santo André, com gols de Rychely e Alan, alcançou os 32 pontos, em 17.º lugar, ainda dentro da zona de rebaixamento.

O América, por sua vez, perdeu a chance de se igualar ao vice-líder Figueirense na briga pelo título. Perdeu do Duque de Caxias por 1 a 0, gol de Somália, e permaneceu com 52 pontos. Com o resultado, a equipe mineira poderá ser superada pelo Bahia no sábado. Contudo, não corre o risco de deixar o G-4 nesta rodada. A vitória nesta sexta deixou o Duque de Caxias na sétima posição, com 45 pontos.

No Vale do Paraíba, Guaratinguetá e São Caetano ficaram no empate sem gols. O time da casa, rejeitado pela torcida, chegou aos 40 pontos, em 13.º lugar. O time visitante, com 41 pontos, é o 11.º, mas agora há seis jogos sem vencer.

A rodada terá sequência neste sábado, com destaque para os clássicos entre Coritiba e Paraná e Sport e Náutico.

Confira os resultados e os jogos da 31.ª rodada:

Sexta-feira

Duque de Caxias 1 x 0 América-MG

Guaratinguetá 0 x 0 São Caetano

Santo André 2 x 0 Ponte Preta

Sábado

16 horas

Coritiba x Paraná

16h10

Portuguesa x América-RN

17 horas

Bahia x ASA

Icasa x Figueirense

Sport x Náutico

21 horas

Vila Nova x Brasiliense

Ipatinga x Bragantino