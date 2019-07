Ponte perde dupla para jogo contra Bragantino e promete reforços para Série B

O empate sem gols no Moisés Lucarelli diante do Atlético Goianiense, um adversário direto na briga pelo acesso, não foi o único revés para a Ponte Preta na última terça-feira. O técnico Jorginho perdeu o zagueiro Airton e o meio-campista Gerson Magrão para o importante duelo frente ao Bragantino, na próxima terça-feira, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo.

Os desfalques só aumentam, já que o treinador perdeu recentemente seus dois laterais titulares. Abner foi contrato pelo Athletico Paranaense - a transferência renderá R$ 10 milhões ao clube campineiro -, enquanto Arnaldo ficará oito semanas fora dos gramados para tratar de uma fratura no braço.

As mudanças no elenco fizeram com que Jorginho optasse por atletas da base para compor o time titular, como o lateral Isaac, que fez sua estreia diante do Atlético Goianiense, e o atacante João Carlos, que chegou do futebol português.

"Me decepcionou muito a situação que aconteceu, porque não esperava dessa forma. Tudo estava acordado para que ele (Abner) ficasse até o fim do ano e saísse depois disso. É um jogador que estará na seleção brasileira, de altíssimo nível. O Isac sentiu um pouco na parte defensiva, mas gosto de testá-lo nesse tipo de situação", afirmou o técnico Jorginho.

Reforços

Com as perdas, Jorginho deixou claro a necessidade de reforçar a equipe para seguir brigando pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador adiantou que a Ponte irá atrás de atletas que atuam pelos lados de campo.

"Vamos sim em busca, não um lateral-esquerdo especificamente, mas um lateral-direito, precisamos ter opções. Vamos pensar sobre ter um lateral-esquerdo. A gente precisa estar muito atento, não pode cair o nível. A entrada do Diego Renan foi muito boa, do Trevisan também, excepcional em termos de marcação. Se eu precisar, em alguma necessidade, posso colocar ele de centroavante, porque faz muito bem, já fiz essa loucura no Vasco. Vamos pensar muito bem em relação a isso e ir em busca de opções", finalizou.

Após o empate sem gols com o Atlético-GO, a Ponte Preta ficou estacionada na vice-liderança, com os mesmos 19 pontos do Bragantino, mas podendo ainda ser ultrapassado na rodada por Botafogo-SP, Londrina, Figueirense e Paraná, todos com 16.